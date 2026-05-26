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I tifosi del Napoli scelgono Italiano per il post-Conte

I tifosi del Napoli scelgono Italiano per il post-Conte - immagine 1
Il sondaggio di tuttonapoli sul prossimo allenatore degli azzurri
Redazione TuttoBolognaWeb

Il futuro della panchina del Napoli accende il dibattito tra i tifosi, e l'ultimo sondaggio di TuttoNapoli parla chiaro.

Con oltre 4.200 voti totali, la piazza ha espresso una netta preferenza per Vincenzo Italiano, che domina la classifica delle preferenze con il 37,94% dei consensi. Molto più staccati gli altri nomi caldi: Maurizio Sarri insegue al secondo posto con il 18,17% (confermato di fatto, ormai, alla guida dell'Atalanta), mentre la voce "Altri" raccoglie un significativo 20,81%, segno che molti sognano profili diversi da quelli proposti. Raccolgono infatti pochissimo entusiasmo le piste che portano a Fabio Grosso (9,27%), Massimiliano Allegri (7,22%) e Raffaele Palladino, fanalino di coda con appena il 6,58%

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