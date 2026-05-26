Il futuro della panchina del Napoli accende il dibattito tra i tifosi, e l'ultimo sondaggio di TuttoNapoli parla chiaro.
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I tifosi del Napoli scelgono Italiano per il post-Conte
Il sondaggio di tuttonapoli sul prossimo allenatore degli azzurri
Con oltre 4.200 voti totali, la piazza ha espresso una netta preferenza per Vincenzo Italiano, che domina la classifica delle preferenze con il 37,94% dei consensi. Molto più staccati gli altri nomi caldi: Maurizio Sarri insegue al secondo posto con il 18,17% (confermato di fatto, ormai, alla guida dell'Atalanta), mentre la voce "Altri" raccoglie un significativo 20,81%, segno che molti sognano profili diversi da quelli proposti. Raccolgono infatti pochissimo entusiasmo le piste che portano a Fabio Grosso (9,27%), Massimiliano Allegri (7,22%) e Raffaele Palladino, fanalino di coda con appena il 6,58%
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