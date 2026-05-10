Torna Skorupsi, dentro anche Dallinga, fuori Casale, Vitik e Cambiaghi. Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per la sfida di domani sera contro il Napoli.
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I convocati per Napoli-Bologna
I convocati di mister Italiano
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Zortea.
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
Attaccanti: Bernardeschi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
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