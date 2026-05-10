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I convocati per Napoli-Bologna

I convocati per Napoli-Bologna - immagine 1
I convocati di mister Italiano
Redazione TuttoBolognaWeb

Torna Skorupsi, dentro anche Dallinga, fuori Casale, Vitik e Cambiaghi. Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per la sfida di domani sera contro il Napoli.

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

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