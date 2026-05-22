I convocati per Bologna-Inter: c’è un infortunio in attacco

Oltre a Casale, Vitik e Cambiaghi, domani per l'ultima casalinga della stagione mancherà anche Riccardo Orsolini. Il numero 7 si è infortunato in queste e ore gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore sinistro. Il Bologna avrà dunque sei giocatori di attacco a disposizione contro l'Inter. Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.