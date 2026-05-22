Oltre a Casale, Vitik e Cambiaghi, domani per l'ultima casalinga della stagione mancherà anche Riccardo Orsolini. Il numero 7 si è infortunato in queste e ore gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore sinistro. Il Bologna avrà dunque sei giocatori di attacco a disposizione contro l'Inter. Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.
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I convocati per Bologna-Inter: c’è un infortunio in attacco
Fuori Riccardo Orsolini: ecco perchè
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;
Difensori: De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Zortea;
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm;
Attaccanti: Bernardeschi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Rowe.
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