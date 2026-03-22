Così Torbjørn Heggem al termine della gara terminata con la vittoria della Lazio sul Bologna:
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Heggem: “C’era un po’ di stanchezza, ma non vogliamo alibi”
Le parole di Heggem nel post partita
“È stata una partita difficile, per 70 minuti siamo stati più solidi creando occasioni ma non siamo riusciti a finalizzarle, se avessimo segnato avremmo visto un’altra gara. Nell’ultima parte di gara la Lazio è stata brava ad approfittarne segnando due reti. Dopo la partita con la Roma di giovedì sicuramente c’era un po’ di stanchezza ma non vogliamo crearci alibi: oggi siamo entrati in campo per fare i tre punti. Vogliamo ricominciare a vincere in casa davanti al nostro pubblico. Io sto bene e sono contento di essere tornato a giocare dopo lo stop, sono pronto per fare la mia parte negli ultimi due mesi della stagione. Il rigore di Orsolini? Sappiamo che dal dischetto c'è tanta pressione”.
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