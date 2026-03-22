Heggem: “C’era un po’ di stanchezza, ma non vogliamo alibi”

“È stata una partita difficile, per 70 minuti siamo stati più solidi creando occasioni ma non siamo riusciti a finalizzarle, se avessimo segnato avremmo visto un’altra gara. Nell’ultima parte di gara la Lazio è stata brava ad approfittarne segnando due reti. Dopo la partita con la Roma di giovedì sicuramente c’era un po’ di stanchezza ma non vogliamo crearci alibi: oggi siamo entrati in campo per fare i tre punti. Vogliamo ricominciare a vincere in casa davanti al nostro pubblico. Io sto bene e sono contento di essere tornato a giocare dopo lo stop, sono pronto per fare la mia parte negli ultimi due mesi della stagione. Il rigore di Orsolini? Sappiamo che dal dischetto c'è tanta pressione”.