Gazzetta – Sfida tra mancini: Orsolini vs Zaniolo al Dall’Ara

'La notte dei mancini' scrive Gazzetta, da una parte c'è Orsolini, che torna titolare e vuole chiudere il digiuno di gol che dura dalla trasferta di Verona di oltre un mese fa, dall'altra Zaniolo, che recentemente si operato e si è sposato e ora vuole tornare a incidere nell'Udinese anche per sperare in una chiamata di Rino Gattuso in nazionale. Sei i gol di Zaniolo fino a qui, undici quelli di Orsolini, ma entrambi non segnano da oltre un mese e vogliono riprendere a gonfiare la rete per dare alla rispettive squadre una vittoria preziosa. Per Gazzetta, il lungo letargo di Orsolini è coinciso con il drastico calo del Bologna, a cui manca la vittoria casalinga in campionato da ben 105 giorni. Per quanto riguarda la formazione, possibile riposo per Lucumi, dentro Casale e Heggem, con Joao Mario e Miranda terzini, mentre a centrocampo può tornare Sohm con Freuler e Pobega. In avanti Orso e Rowe esterni con Dallinga centravanti.