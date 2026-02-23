Cor Sport – Una serata da Orso: assalto all’Udinese

La vittoria in casa in campionato manca dal 9 novembre: Bologna, che carica, facciamo festa al Dall'Ara, scrive il quotidiano. Italiano punta al rilancio in campionato prima del ritorno contro i norvegesi del Brann e Orsolini è pronto a tornare titolare. La missione è duplice: tornare decisivo e vincere in casa. Per ora è stata una stagione di alti e bassi per l'attaccante che va a caccia di continuità in zona realizzativa, ma il suo calo, sostiene Stadio, non è frutto di una distrazione legata alla trattativa per il rinnovo di contratto 'chi ha questi “pensieri cattivi” nella testa proprio non conosce l’Orso' scrive Claudio Beneforti. Orsolini vuole solo dare al Bologna gol e giocate, quando non gli riesce non si sente pienamente felice.