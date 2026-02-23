Bologna-Udinese, le probabili formazioni

Un po' di turnover per Vincenzo Italiano in vista del triplo impegno settimanale che parte stasera al Dall'Ara contro l'Udinese. Per cercare il ritorno alla vittoria in campionato, il tecnico rossoblù dovrebbe rispolverare in attacco Orsolini e Rowe al fianco di Castro, mentre in trequarti pronto a tornare Odgaard, con Pobega e Freuler a centrocampo. In difesa, spazio a Joao Mario, Heggem, Lucumi e Miranda. Nell'Udinese fuori Davis, con Solet in forse, così Runjaic dovrebbe schierare Bayo e Zaniolo in avanti, con il talento di Atta a dare qualità in fascia.