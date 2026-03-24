Due gol e due rigori sbagliati: questi i numeri di Orsolini da inizio 2026.
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Gazzetta – Rinnovo Orsolini? Il ‘toc toc’ manca da troppo e l’Arabia si rifà avanti
La Gazzetta apre con la questione 'rinnovo' del suo numero 7
Domenica, come riporta la Gazzetta dello Sport, sono arrivate le 300 in rossoblù e, per farlo diventare vera e propria bandiera del club, manca solo la firma del rinnovo, targato 2030. Orso ci tiene e si è visto dalle innumerevoli scuse arrivate dopo il tiro sbagliato dal dischetto. Bologna lo ama e questo non cambierà... allora perché la firma non arriva?
Nonostante gli ultimi mesi bui, Orsolini rimane a tutti gli effetti il capocannoniere assoluto del 2025 e l'Arabia resta in agguato nella speranza che quelle cifre facciano cambiare idea anche al più innamorato dei calciatori.
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