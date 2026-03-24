Archiviare la sconfitta con la Lazio e ritrovare entusiasmo ed energia durante questa sosta in vista dei quarti di finale contro l'Aston Villa in Europa League.
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Cor Sport – Operazione Aston Villa. Il Dall’Ara deve tornare magico
L'apertura del Corriere dello Sport
Il Corriere dello Sport Stadio apre con il titolo 'Operazione Aston Villa': tutti con il Bologna, il Dall'Ara deve tornare magico. Sono otto sconfitte in casa in campionato nelle ultime dieci partita disputate, ecco la scossa di Italiano in vista dello specialista Unai Emery, quattro volte vincitore della competizione europea. A Casteldebole tre giorni di riposo durante le nazionali, poi da giovedì di nuovo in campo con Pobega e Odgaard che sperano di esserci il 9 aprile contro gli inglesi dopo i recenti infortuni muscolari. Poi, l'affetto per Orsolini, reduce dall'errore dal dischetto. Il numero sette progetta un grande finale, scrive in prima pagina il quotidiano.
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