DI MATTEO MESSEROTTI
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Bologna: addio al campionato? Il settimo posto è un miraggio, resta l’impresa in Europa League
Cala bruscamente il sipario sulle ambizioni di alta classifica del Bologna. Con gli ultimi verdetti del campo, il sesto posto è diventato ormai un miraggio irraggiungibile, ma anche il settimo resta troppo lontano per Italiano e i suoi. Sotto le Due Torri la realtà di oggi è che bisogna ridimensionare i piani e guardare in faccia una stagione che rischia di scivolare via ancor prima che finisca.
Sfiorito il sogno della zona Europa, resta una sola ancora di salvezza immediata in campionato, ovvero il consolidamento dell'ottavo posto. Non si tratta di un semplice premio di consolazione, ma di un vantaggio strategico fondamentale per il futuro prossimo. Chiudere in questa posizione permetterebbe infatti al Bologna di entrare nella prossima Coppa Italia direttamente dagli ottavi di finale, evitando i logoranti turni preliminari estivi e risparmiando energie preziose per l'intera rosa.
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