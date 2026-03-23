Bologna: addio al campionato? Il settimo posto è un miraggio, resta l’impresa in Europa League

Cala bruscamente il sipario sulle ambizioni di alta classifica del Bologna. Con gli ultimi verdetti del campo, il sesto posto è diventato ormai un miraggio irraggiungibile, ma anche il settimo resta troppo lontano per Italiano e i suoi. Sotto le Due Torri la realtà di oggi è che bisogna ridimensionare i piani e guardare in faccia una stagione che rischia di scivolare via ancor prima che finisca.