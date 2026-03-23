Orsolini, 300 volte Bologna: rigore sbagliato e festa rovinata

Il peso di quel pallone posizionato sul dischetto portava con sé molto più dei tre punti in palio e Orso lo sapeva bene. Racchiudeva la voglia di riscattare un periodo difficile e il desiderio di rispondere, sul campo, a chi, nell'ultimo periodo, lo ha visto opaco e privo di quella fiammata che lo ha reso un 'idolo' sotto le Due Torri. Fallire proprio nel giorno della presenza numero trecento aggiunge una nota malinconica a un percorso iniziato nel 2018, quando Orsolini era poco più di una promessa e il Bologna una squadra in cerca di stabilità.