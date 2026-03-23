DI MATTEO MESSEROTTI
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Orsolini, 300 volte Bologna: rigore sbagliato e festa rovinata
La giornata di ieri al Dall'Ara doveva rappresentare l'apice di una carriera tinta di rossoblù, un momento di festa per la quota trecento con la maglia del Bologna addosso. Invece, il destino ha deciso di apparecchiare per Riccardo Orsolini la più classica delle beffe sportive. Il rigore sbagliato contro la Lazio non è stato solo un errore tecnico, ma il simbolo di un momento di appannamento che sembra non voler finire, trasformando la festa in un pomeriggio da dimenticare il prima possibile.
Il peso di quel pallone posizionato sul dischetto portava con sé molto più dei tre punti in palio e Orso lo sapeva bene. Racchiudeva la voglia di riscattare un periodo difficile e il desiderio di rispondere, sul campo, a chi, nell'ultimo periodo, lo ha visto opaco e privo di quella fiammata che lo ha reso un 'idolo' sotto le Due Torri. Fallire proprio nel giorno della presenza numero trecento aggiunge una nota malinconica a un percorso iniziato nel 2018, quando Orsolini era poco più di una promessa e il Bologna una squadra in cerca di stabilità.
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