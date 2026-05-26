Gazzetta – Napoli, non solo Max. Italiano resiste tra i candidati

La scelta dell'allenatore resta il nodo principale di ogni nuovo ciclo che deve iniziare. Dopo l'addio di Antonio Conte, il Napoli è alla ricerca di un nuovo condottiero.

L'allenatore che verrà dovrà dare continuità al biennio appena concluso. Massimiliano Allegri resta il candidato numero uno mentre Vincenzo Italiano l'outsider. De Laurentiis vuole valutare bene, sapendo di non poter commettere errori, soprattutto in occasione del centenario. Per quanto riguarda la pista Allegri, ora ci sarebbero tutti i presupposti per renderla concreta: il buon rapporto tra Manna e l'allenatore e l'apertura di Max al progetto Napoli. Nonostante le voci di mercato resta viva la pista che porta a Vincenzo Italiano che dovrà incontrare in questi giorni la dirigenza del Bologna. Il club rossoblù vorrebbe proseguire con Italiano, tuttavia, il tecnico vorrebbe delle garanzie sul progetto tecnico dell'anno prossimo. Allegri, per ora, resta comunque in vantaggio. Inoltre, c'è da registrare una chiamata nel weekend a Thiago Motta, il nuovo Napoli, però, preferirebbe ripartire dalle certezze.