Cor Sport – Italiano sulle spine: Bologna in ansia

Il Napoli insiste per il tecnico rossoblù, ma c'è anche Allegri, silurato dal Milan: Bologna tifa Max ai partenopei. Il destino di Italiano è legato a quello di Max, sono i due candidati per la guida del Napoli per il post Antonio Conte. Parte dunque il valzer delle panchine e la permanenza del tecnico sarebbe garanzia di competitività. 'Il Bologna e Vincenzo Italiano per certi versi sembrano essersi avvicinati già prima «di scendere in campo». Che succederà domani o giovedì, anche se c’è chi non esclude che l’incontro possa esserci oggi (difficile)' scrive Claudio Beneforti. In caso di addio di Italiano chi sarebbe il sostituto? Il primo nome è quello di Daniele De Rossi che può lasciare il Genoa, ma ha una clausola rescissoria alta, così ci sono anche i nomi di Palladino e Grosso.