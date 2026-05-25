Domino panchine. Iraola, Allegri, Conte: iniziano i movimenti. Italiano…

Il valzer delle panchine, o più opportunamente il domino, sta partendo, anzi è già partito, ma riguarderà sul serio anche Vincenzo Italiano ? Non è detto.

Con Sarri diretto all'Atalanta e Gattuso alla Lazio, due panchine sulle quattro che dovrebbero cambiare sono già al certe al 90%. A completare l'opera Grosso diretto a Firenze da Paratici, che lo conosce bene da tanti anni. Rimangono Milan e Napoli, sicure di cambiare. Conte ha scelto per l'addio dopo due anni, Allegri è stato silurato data la rivoluzione che impartirà Cardinale (fuori anche Furlani, Moncada e Tare). Ecco allora che Max Allegri può tornare buono per Aurelio De Laurentiis, che lo aveva già cercato un anno fa (prima di convincere Conte a restare), in una strategia partenopea che verte sulla scelta di un allenatore blasonato nell'anno del centenario. Un altro profilo potrebbe essere Iraola, che ha portato il Bournemouth in Europa, nome che piace anche al Milan per il post Allegri, esattamente come Xavi. Se dovesse andare così potrebbe non esserci spazio per Italiano nel famoso domino di panchine. I prossimi giorni saranno decisivi, anche con il summit in programma mercoledì a Casteldebole.