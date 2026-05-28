Gazzetta – Napoli al bivio: Allegri risale, Italiano spinge

I tifosi preferiscono Italiano ma questo a De Laurentiis non importa, se secondo lui Allegri dovesse essere l'uomo giusto la scelta ricadrebbe sull'ormai ex Milan. Ormai è una corsa a due, sembrerebbero esclusi colpi di scena. Oggi è il giorno del tanto atteso incontro tra Italiano e il Bologna, ma di sicuro l'attuale allenatore rossoblù è affascinato dal progetto Napoli. Tuttavia, il club rossoblù non ha apprezzato troppo l'incontro con De Laurentiis, ma non mette in discussione il fatto di voler continuare con Italiano come allenatore. Le ha carte le ha in mano il Napoli, ora sarà compito di De Laurentiis scegliere il prossimo allenatore.