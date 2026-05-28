Cor Sport – L’ora della verità: Italiano è in sospeso

E' il giorno della verità secondo il Corriere dello Sport Stadio: oggi si decide il futuro di Vincenzo Italiano. C'è il Napoli che lo corteggia, Saputo vuole chiarezza. E' partita da due giorni la corsa alla panchina del Napoli, c'è anche Allegri in lizza assieme a Italiano, ma Saputo ha fretta. Max si è liberato dal Milan e ci sarebbe già un accordo biennale sulla parola, ma serve pazienza, scrive il Cor Sport. 'Un a corsa a tappe con colpi di scena e imprevisti sempre dietro l'angolo in attesa dell'annuncio ufficiale. Italiano o Allegri, Allegri o Italiano' scrive Fabio Mandarini. De Laurentiis vuole decidere prima di volare negli States