Gazzetta – Lucumi l’osservato speciale

Per dimenticare Birmingham, Vincenzo Italiano si affiderà a Jhon Lucumi . Il colombiano era assente per squalifica giovedì e stasera allo Stadium tornerà tra i titolari per cercare di fare punti contro la Juventus e rimanere in scia all'Atalanta , o avvicinarla.

I numeri parlano chiaro, scrive Gazzetta dello Sport. Con Lucumi la media gol a partita è di uno, senza sale vertiginosamente a 1.55. Non è successo solo al Villa Park, ma anche nelle quattro partite di gennaio quando si era infortunato e il Bologna aveva incassato ben 10 gol. Lucumi è ora a tutti gli effetti un giocatore maturo, che ha abbandonato le sue leggerezze e le sue distrazioni, infatti a fine campionato quasi certamente se ne andrà in altri lidi. Il contratto in scadenza nel 2027 obbliga il Bologna alla cessione. Lo scopo è chiudere la porta stasera. Altro dato. Bologna da trasferta con il quarto rendimento esterno: 28 punti, uno in più della Juve.