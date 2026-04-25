Gazzetta – La sfida dei nove: Castro contro Malen

L'argentino gioca senza sosta da oltre un mese vista l'assenza di Thijs Dallinga, l'impatto dell'olandese è stato devastante. Malen ha gli stessi numeri di Gabriel Omar Batistuta nelle prime quindici partite, mentre l'argentino è lo stakanovista della squadra: Santi ha segnato nove reti, Malen undici, sono macchine da gol, 2868 i minuti di Santi che è il titolarissimo di Vincenzo Italiano. Il tecnico ha chiesto ieri alla squadra di non mollare e continuare a dare tutto, non solo per preservare l'ottavo posto ma anche per provare ad avvicinare il settimo. L'indole di Italiano è ben lontana da quel 'la stagione, tra virgolette, è finita' pronunciato dopo la sconfitta di Torino. Pubblico delle grandi occasioni al Dall'Ara: circa 30mila persone.