Bologna-Roma valevole per la 34esima giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio alle 18, si giocherà con cielo sereno, temperatura compresa 22-25 gradi, venti deboli da nord-est, umidità compresa tra 45-55%, visibilità ottima. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 100%. Per tutti i tifosi presenti al Dall’Ara consiglio un look primaverile o quasi estivo, con abiti lunghi ma leggeri o volendo, anche corti. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!
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TBW METEO – Clima quasi estivo al Dall’Ara
di Gionni Forlenza
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