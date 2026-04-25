Bologna-Roma, le probabili formazioni

Italiano si affida ai titolari, a eccezione di Federico Bernardeschi infortunato. Spazio a Joao Mario, Heggem, Lucumi e Miranda in difesa, in mezzo ancora in tre con Ferguson, Freuler e Pobega, mentre davanti Orsolini a destra, Castro centravanti e Rowe a sinistra. Nella Roma rientrano Wesley e Dybala, ma il secondo partirà dalla panchina. Gasp dovrebbe scegliere Mancini, Ndicka e Hermoso dietro, Celik e Wesley esterni, Cristante e Pisilli centrali. In attacco Soulè ed El Shaarawy a sostegno di Malen.