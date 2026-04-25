Cor Sport – Fattore Rowe: obiettivo Conference

'Fattore Rowe' è il titolo che campeggia in prima pagina, la sfida a Gasp e l'inglese sa come si fa. Comanda Jonathan: obiettivo Conference. L'esterno viaggia a sette gol e quattro assist tra campionato e coppe, è lui il golden boy del Bologna. Pagato quasi venti milioni, sottolinea il quotidiano, ora vale circa doppio e contro la Roma andrà a caccia dell'ottavo centro stagionale. Dopo un inizio opaco e di ambientamento, Rowe è letteralmente sbocciato, diventando uno dei giocatori più importanti della squadra. Dal gol al Parma in Coppa Italia l'ascesa è diventata esponenziale, fino a un inizio di 2026 eccezionale per produzione offensiva e utilità alla squadra. Con lui, Castro e Orso a completare il tridente: la Roma è avvisata.