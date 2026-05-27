Gazzetta – Italiano: quasi fatta con il Napoli, pronto un triennale per il dopo Bologna

Il tecnico, reduce dalle ultime stagioni sulle panchine di Bologna, Fiorentina e Spezia, ha raggiunto un accordo formale a Roma con il presidente Aurelio De Laurentiis per un contratto triennale, con un ingaggio stimato intorno ai tre milioni di euro a stagione più bonus. Il patron del Napoli ha deciso di affidargli la pesante eredità della panchina per avviare la rifondazione della squadra e poter competere al meglio in ogni competizione. Il Napoli vuole un tipo ambizioso e che sappia giocare con i giocatori a disposizione, adattandosi alle loro caratteristiche e Italiano sembra avere il pacchetto completo. Prima della firma ufficiale e definitiva, Italiano dovrà liberarsi formalmente dal Bologna nell'incontro già programmato con la dirigenza emiliana questo giovedì.