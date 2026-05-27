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Gazzetta – Italiano: quasi fatta con il Napoli, pronto un triennale per il dopo Bologna

Gazzetta – Italiano: quasi fatta con il Napoli, pronto un triennale per il dopo Bologna - immagine 1
Apre così la Gazzetta sul quasi certo arrivo di Italiano sulla panchina del Napoli
Redazione TuttoBolognaWeb

Il Napoli ha scelto Vincenzo Italiano come nuovo allenatore per aprire un nuovo ciclo, superando la concorrenza di Massimiliano Allegri.

Il tecnico, reduce dalle ultime stagioni sulle panchine di Bologna, Fiorentina e Spezia, ha raggiunto un accordo formale a Roma con il presidente Aurelio De Laurentiis per un contratto triennale, con un ingaggio stimato intorno ai tre milioni di euro a stagione più bonus. Il patron del Napoli ha deciso di affidargli la pesante eredità della panchina per avviare la rifondazione della squadra e poter competere al meglio in ogni competizione. Il Napoli vuole un tipo ambizioso e che sappia giocare con i giocatori a disposizione, adattandosi alle loro caratteristiche e Italiano sembra avere il pacchetto completo. Prima della firma ufficiale e definitiva, Italiano dovrà liberarsi formalmente dal Bologna nell'incontro già programmato con la dirigenza emiliana questo giovedì.

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