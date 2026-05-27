Cor Sport – Italiano dentro o fuori: Bologna ha fretta

Aurelio De Laurentiis entra in azione per il dopo Conte e Vincenzo Italiano è in vantaggio su Max Allegri : il Bologna vuole conoscere le scelte del mister e ha fretta.

Il Napoli avanza - scrive Stadio in prima pagina - ma il Bologna vuole pianificare il futuro e così Sartori e Di Vaio lavorano all'eventuale successore di Italiano. A oggi sembra un ballottaggio a due tra Eusebio Di Francesco e Daniele De Rossi e mentre il Napoli incontrava gli agenti di Italiano il Bologna pianificava il futuro. Su De Rossi, però, c'è un problema derivante dalla clausola rescissoria da 10 milioni di euro. Un'altra alternativa sarebbe Raffaele Palladino in uscita dall'Atalanta. 'Il Bologna non ritiene ancora Vincenzo Italiano il suo ex allenatore, ma dalle informazioni che gli sono arrivate sia da Roma che da Napoli a dire la verità non sembra molto fiducioso' scrive Claudio Beneforti.