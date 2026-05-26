Calendario Serie A 2026/2027: ecco le date ufficiali

Il campionato 2026/27 inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il 30 maggio 2027. Nel mezzo ci saranno due turni infrasettimanali (mercoledì 28 ottobre 2026 e mercoledì 6 gennaio 2027), tre soste per gli impegni delle Nazionali e una sosta natalizia il 27 dicembre 2026.