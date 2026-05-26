Basket Playoff – la Virtus batte Trento e vola in semifinale

La Virtus Olidata Bologna vola in semifinale per il sesto anno consecutivo, e questo dato non è banale.

Dopo aver dominato gara 4 sul parquet di Trento, gli uomini di Jakovjevic hanno dovuto sudare le proverbiali sette camice per avere la meglio nei confronti di una Dolomiti Energia mai doma guidata da un DJ Steward stellare capace di mettere a referto la bellezza di 38 punti. I ragazzi di Cancellieri hanno retto fino al terzo quarto, per poi cadere fra le grinfie di una Virtus Olidata che grazie ad una grande difesa (Hackett su tutti) è riuscita a dare la spallata decisiva per portare l'inerzia e la partita dalla sua parte. Per i bianconeri di Bologna sugli scudi Edwards autore di 31 punti, bene Morgan così come Niang. Impressionante la gara di Daniel Hackett Mvp della partita, l'uomo che ha dato quel qualcosa in più alla squadra nei momenti di difficoltà. La Virtus batte Trento 106 a 95 ed in semifinale incontrerà la Reyer Venezia dell'ex Tessitori