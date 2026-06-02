Gazzetta – Il piano di Tedesco: il tecnico studia studia il nuovo Bologna

L'era Tedesco in rossoblù è già iniziata. La dirigenza rossoblù si è iniziata a muovere sul mercato dopo l'addio di Vincenzo Italiano. Una delle priorità del Bologna è quella di capire il futuro di Remo Freuler perché la volontà di Tedesco è quella di trattenere lo svizzero.

Freuler non ha mai chiuso ad un'eventuale permanenza a Bologna, tuttavia, le due parti si devono venire incontro. Il mancato introito delle coppe potrebbe portare a separazioni dolorose: Rowe ha mercato in Premier, mentre Castro è nei pensieri delle big italiane e del Nottingham Forest. Il Bologna, però, prima di valutare qualsiasi soluzione possibile si siederà al tavolo: nessun giocatore partirà se non alle condizioni dettate dal club rossoblù. Alcuni introiti arriveranno dalle cessioni di Fabbian e Lucumi, mentre altri potrebbero arrivare dai giocatori in sospeso come Holm, Dominguez, Casale e il rientrante Karlsson. Intanto i rossoblù tengono gli occhi puntati sul mercato in entrata: Leysen, Peer Koopmeiners e Mijnans sono gli obiettivi principali per dare il via al primo mercato dell'era Tedesco.