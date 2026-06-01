Playoff LBA – La Virtus batte la Reyer Venezia 98 a 79

Dopo la sconfitta in gara 1, la Virtus Olidata Bologna allunga la serie di semifinale andando a schiantare una Umana Reyer Venezia che è riuscita a reggere lo strapotere bianconero solamente nei primi minuti di gioco. Gli uomini di coach Jakovljevic, grazie ad una gara giocata sul filo dei nervi (Diarra espulso e storie piuttosto tese fra Hackett e Cole), sono riusciti ad imporre il proprio gioco sin dalle prime battute andando così ad annulare ogni sussulto da parte dei lagunari. Ancora una volta il ragazzo di Forlimpopoli è risultato il migliore in campo, non tanto per i numeri messi a referto quanto per la qualità delle sue giocate a supporto della squadra e per la leadership messa in campo. Questa sera alla Virtus è riuscito tutto quello che non le era riuscito durante la prima sfida: difesa, energia ed opzioni in attacco che hanno aiutato a creare il gap decisivo fino a riaggiungere i quasi trenta punti di vantaggio. Da sottolineare la prova di Edwards (25 punti per lui), così come Diarra e Diouf sotto le plance, Niang per l'energia messa al servizio dei compagni e il solito Morgan (13 punti). Ora la serie si sposterà a Taliercio dove la Virtus proverà a portarsi in vantaggio. La Virtus batte la Reyer Venezia 98 a 79