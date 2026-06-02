Cor Sport – Ecco il summit con Tedesco

Domenico Tedesco è pronto a sbarcare a Bologna. Per il Corriere dello Sport l'ex ct del Belgio tornerà dalle vacanze e arriverà a Casteldebole dopo aver risolto il suo rapporto con il Fenerbahce .

Tedesco è in arrivo a Bologna per la firma, si legge in prima pagina su Stadio, 'a questo punto manca soltanto l’annuncio della società di Joey Saputo, che potrebbe arrivare già nelle prossime ore' scrive Dario Cervellati. L'intesa è stata raggiunta già da diversi giorni ed era solo necessario attendere alcuni passi burocratici: pronta la firma su un biennale con opzione. Poi via alle prime decisioni in un summit con la società, mentre a luglio Tedesco potrò iniziare a toccare con mano la squadra con il ritiro di Valles dal 13 al 25, ma il neo tecnico potrebbe decidere di anticipare di qualche giorno il raduno a Casteldebole per conoscere meglio il gruppo.