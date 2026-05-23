Gazzetta – Il Bologna pensa a Grosso

I partenopei perderanno Conte e cercano un tecnico, ma Sarri è destinato all'Atalanta e Allegri dovrebbe rimanere al Milan, così in cima alla lista di De Laurentiis ci sarebbe Vincenzo Italiano. Se l'allenatore dovesse lasciare i colori rossoblù, a Casteldebole si aprirebbe la caccia al sostituto. Gazzetta dello Sport fa il nome di Fabio Grosso, oggi al Sassuolo, che piace per il suo 4-3-3, per aver fatto gavetta in B con due promozioni, tra Frosinone e appunto neroverdi, per una stagione in A interessante per risultati e proposta di gioco. Su Grosso, però, c'è forte la Fiorentina dato il solido rapporto con Paratici dai tempi della Juventus.