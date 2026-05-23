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Gazzetta – Il Bologna pensa a Grosso

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Grosso nome per il Bologna in caso di separazione da Italiano
Redazione TuttoBolognaWeb

Affronta il capitolo allenatori oggi Gazzetta dello Sport, in un domino che può scatenarsi tra Napoli, Atalanta, Bologna, Lazio e Fiorentina.

I partenopei perderanno Conte e cercano un tecnico, ma Sarri è destinato all'Atalanta e Allegri dovrebbe rimanere al Milan, così in cima alla lista di De Laurentiis ci sarebbe Vincenzo Italiano. Se l'allenatore dovesse lasciare i colori rossoblù, a Casteldebole si aprirebbe la caccia al sostituto. Gazzetta dello Sport fa il nome di Fabio Grosso, oggi al Sassuolo, che piace per il suo 4-3-3, per aver fatto gavetta in B con due promozioni, tra Frosinone e appunto neroverdi, per una stagione in A interessante per risultati e proposta di gioco. Su Grosso, però, c'è forte la Fiorentina dato il solido rapporto con Paratici dai tempi della Juventus.

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