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Carlino – Orsolini si avvicina al rinnovo

Carlino – Orsolini si avvicina al rinnovo - immagine 1
Orsolini e il Bologna, il rinnovo sembra avvicinarsi
Redazione TuttoBolognaWeb

Niente passerella finale stasera per Riccardo Orsolini contro l'Inter: il numero sette ha patito una lesione muscolare e salterà l'ultima gara ufficiale dell'anno, ma le novità emergono per il suo rinnovo di contratto.

Il Bologna ha presentato la propria offerta prima a settembre e poi a dicembre, ma Orsolini ha rimandato ogni discorso all'estate, non tanto per una problema economico, scrive il Carlino quanto, per una decisione legata al suo futuro. Firmare con il Bologna vorrebbe dire legarsi a vita ai colori rossoblù. Ecco allora che nelle ultime settimane ci sarebbero stati passi avanti. Per il quotidiano il Bologna ha incontrato per tre volte l'agente di Orsolini: non c'è stata una fumata bianca ma presto arriverà una decisione. Il Bologna lo considera come un figlio e anche in una stagione difficile il numero sette è andato in doppia cifra, arrivando a quattro stagioni con almeno dieci gol come Di Vaio.

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