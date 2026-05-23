Carlino – Orsolini si avvicina al rinnovo

Il Bologna ha presentato la propria offerta prima a settembre e poi a dicembre, ma Orsolini ha rimandato ogni discorso all'estate, non tanto per una problema economico, scrive il Carlino quanto, per una decisione legata al suo futuro. Firmare con il Bologna vorrebbe dire legarsi a vita ai colori rossoblù. Ecco allora che nelle ultime settimane ci sarebbero stati passi avanti. Per il quotidiano il Bologna ha incontrato per tre volte l'agente di Orsolini: non c'è stata una fumata bianca ma presto arriverà una decisione. Il Bologna lo considera come un figlio e anche in una stagione difficile il numero sette è andato in doppia cifra, arrivando a quattro stagioni con almeno dieci gol come Di Vaio.