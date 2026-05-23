Cor Sport – L’ultimo valzer di Freuler e Lucumi, ma occhio a…

Il primo nome è ovviamente Remo Freuler, che ha contratto in scadenza tra poco più di un mese: nessun segno di rinnovo e già al Mondiale potrebbe andarci con un accordo in mano per la prossima stagione. Sarà l'ultima al Dall'Ara per lui. Attenzione anche a Jhon Lucumi, che il contratto ce l'ha in scadenza nel 2027 ma il Bologna è sostanzialmente obbligato a cederlo oggi per evitare un parametro zero tra un anno. Un altro giocatore in uscita è Charalampos Lykogiannis, che dovrebbe fare spazio a un giovane terzino sinistro. A fine ciclo sembrano essere anche Dallinga e Dominguez, ma attenzione soprattutto a Jonathan Rowe e Santiago Castro. Per il Cor Sport almeno uno partirà: 'uno tra Castro e Rowe invece farà le valigie per ovvi motivi, e cioè la caterva di offerte irrifiutabili che arriveranno nella posta di Casteldebole' scrive Stefano Brunetti.