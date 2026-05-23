Il Corriere dello Sport Stadio si sofferma oggi su quello che potrebbe essere l'ultimo giro di valzer di alcuni giocatori del Bologna tra senatori, uomini plusvalenza oppure elementi in scadenza di contratto.
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Cor Sport – L’ultimo valzer di Freuler e Lucumi, ma occhio a…
Il primo nome è ovviamente Remo Freuler, che ha contratto in scadenza tra poco più di un mese: nessun segno di rinnovo e già al Mondiale potrebbe andarci con un accordo in mano per la prossima stagione. Sarà l'ultima al Dall'Ara per lui. Attenzione anche a Jhon Lucumi, che il contratto ce l'ha in scadenza nel 2027 ma il Bologna è sostanzialmente obbligato a cederlo oggi per evitare un parametro zero tra un anno. Un altro giocatore in uscita è Charalampos Lykogiannis, che dovrebbe fare spazio a un giovane terzino sinistro. A fine ciclo sembrano essere anche Dallinga e Dominguez, ma attenzione soprattutto a Jonathan Rowe e Santiago Castro. Per il Cor Sport almeno uno partirà: 'uno tra Castro e Rowe invece farà le valigie per ovvi motivi, e cioè la caterva di offerte irrifiutabili che arriveranno nella posta di Casteldebole' scrive Stefano Brunetti.
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