Il Bologna vuole Vincenzo Italiano che, però, ha richieste ben chiare: desidera tornare in Europa subito. Domani o dopodomani ci sarà il vertice con la società.
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Gazzetta – Il Bologna corteggia Italiano: da domani incontro decisivo
Il club vorrebbe trattenere Italiano, domani l'incontro decisivo. L'analisi di Gazzetta
Nonostante il valzer delle panchine appena iniziato, Italiano vuole ascoltare il progetto del Bologna. Alla corte dell'attuale allenatore rossoblù potrebbero ripresentarsi Milan e Napoli, entrambe attualmente senza allenatore. Tuttavia, alla fine la decisione spetterà solamente ad Italiano perché per la dirigenza rossoblù è lui l'allenatore. Nessuno esclude che Italiano resti a Bologna ma è normale che l'allenatore stia valutando eventuali alternative. Ogni sentenza, però, arriverà dopo l'incontro.
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