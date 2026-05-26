Gazzetta – Il Bologna corteggia Italiano: da domani incontro decisivo

Il Bologna vuole Vincenzo Italiano che, però, ha richieste ben chiare: desidera tornare in Europa subito. Domani o dopodomani ci sarà il vertice con la società.

Nonostante il valzer delle panchine appena iniziato, Italiano vuole ascoltare il progetto del Bologna. Alla corte dell'attuale allenatore rossoblù potrebbero ripresentarsi Milan e Napoli, entrambe attualmente senza allenatore. Tuttavia, alla fine la decisione spetterà solamente ad Italiano perché per la dirigenza rossoblù è lui l'allenatore. Nessuno esclude che Italiano resti a Bologna ma è normale che l'allenatore stia valutando eventuali alternative. Ogni sentenza, però, arriverà dopo l'incontro.