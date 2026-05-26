Con la mancata partecipazione del Milan alla prossima Champions League inizia il domino degli allenatori. Gerry Cardinale ha deciso di rifondare il Milan da zero, per farlo è stato necessario anche l'esonero di Massimiliano Allegri che ora è diventato il candidato numero uno per la panchina del Napoli.
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tuttobolognaweb news Cor Bo – Rivoluzione milanista e domino: Italiano-Napoli resta una pista calda
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Cor Bo – Rivoluzione milanista e domino: Italiano-Napoli resta una pista calda
Con l'esonero di Allegri inizia il domino allenatori, coinvolto anche Italiano. L'analisi del Cor Bo.
Tuttavia, il presidente De Laurentiis non è ancora convinto della scelta e vuole analizzare al meglio la situazione per continuare il percorso vincente del suo Napoli. Inoltre, in questi giorni è previsto il summit tra Italiano e la dirigenza del Bologna per valutare se proseguire insieme. L'attuale allenatore rossoblù resta anche un pallino del Milan che vuole valutare al meglio per non sbagliare anche la prossima stagione.
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