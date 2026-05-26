Cor Bo – Rivoluzione milanista e domino: Italiano-Napoli resta una pista calda

Con la mancata partecipazione del Milan alla prossima Champions League inizia il domino degli allenatori. Gerry Cardinale ha deciso di rifondare il Milan da zero, per farlo è stato necessario anche l'esonero di Massimiliano Allegri che ora è diventato il candidato numero uno per la panchina del Napoli .

Tuttavia, il presidente De Laurentiis non è ancora convinto della scelta e vuole analizzare al meglio la situazione per continuare il percorso vincente del suo Napoli. Inoltre, in questi giorni è previsto il summit tra Italiano e la dirigenza del Bologna per valutare se proseguire insieme. L'attuale allenatore rossoblù resta anche un pallino del Milan che vuole valutare al meglio per non sbagliare anche la prossima stagione.