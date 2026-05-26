Carlino – Italiano tra Bologna, Napoli e Milan, ora l’incontro

Il rapporto tra il Bologna e Italiano è ad un bivio. Il tecnico rossoblù aspetta il summit con la dirigenza o domani o giovedì, lì si deciderà il futuro suo e del Bologna .

Di certo non c'è niente, neppure la possibilità che Italiano non voglia cambiare aria. Tutte le ipotesi restano plausibili. Con l'esclusione dalla Champions League del Milan è iniziato il domino delle panchine: il licenziamento di Allegri è stato solo l'inizio. Ora l'ormai ex Milan è il preferito di De Laurentiis per la panchina del Napoli. Il Milan, invece, potrebbe tornare alla carica per Italiano, già cercato un anno fa dopo la fallimentare gestione di Conceicao. Tuttavia, se il Milan non dovesse affondare per Italiano e il Napoli facesse all-in su Allegri a quel punto l'attuale tecnico rossoblù potrebbe aprire alla dirigenza del Bologna per provare a riportarlo in alto. Restano solo da capire le intenzioni di Italiano.