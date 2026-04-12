Gazzetta – Il Bologna cerca i gol di Cambiaghi e Orsolini

Vincenzo Italiano cerca i gol dei suoi esterni, soprattutto di Riccardo Orsolini che è a secco da 86 giorni. L'ultima rete è stata segnata il 15 gennaio a Verona e da lì in avanti il numero 7 è rimasto digiuno a parte la marcatura in Europa League contro il Maccabi Tel Aviv. Entrambe le ali vogliono riscattare il recente periodo, pure Cambiaghi, che arriva dal gol decisivo a Roma ma nelle gerarchie è sceso alle spalle di Rowe: obiettivo ottavo posto. Con Orsolini c'è anche in ballo la trattativa per il rinnovo di contratto e l'altro giorno l'amministratore delegato Claudio Fenucci lo ha definito simbolo. Per quanto riguarda le altre scelte di formazione, in avanti potrebbe toccare a Castro, ma Odgaard è una idea per far rifiatare l'argentino, anche se il danese dovrebbe giocare mezzala a centrocampo di fianco a Freuler e Sohm.