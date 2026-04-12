Bologna-Lecce, doppia diretta tv

L'appuntamento, davanti a oltre 25mila persone, è per oggi pomeriggio alle 18 allo stadio Dall'Ara, dove il Bologna affronterà il Lecce di Eusebio Di Francesco a caccia di punti salvezza. Prevista la doppia diretta tv. Live sulla piattaforma Dazn, visibile da smart tv, ma anche su Sky, sui canali Sky Sport Calcio, 202, e Sky Sport 251. In streaming su Sky Go. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00 e in streaming, con cronaca di Leo Bosello e Pippo Cotti.