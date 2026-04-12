Bologna-Lecce, le probabili formazioni

Turnover obbligato per Vincenzo Italiano in mezzo alla doppia sfida contro l'Aston Villa. Il tecnico cercherà di far rifiatare chi ha giocato giovedì e la prima novità potrebbe essere Jens Odgaard centravanti al posto di Castro, con Orsolini e Cambiaghi esterni. A centrocampo, straordinari per Freuler, affiancato da Moro e Sohm, mentre in difesa potrebbe rifiatare Lucumi per dare spazio a Casale e Vitik, con Zortea e Miranda terzini. Nel Lecce 4-2-3-1 con Pierotti, Gandelman e Banda a sostengo di Stulic.