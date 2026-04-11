Oltre a Dallinga, Lykogiannis e Skorupski, si è aggiunta una assenza dell'ultima ora per domani, quando il Bologna affronterà il Lecce alle ore 18. Out Eivind Helland per sindrome influenzale. Tra i giovani della Primavera convocato ancora Castaldo per l'attacco. Assente anche lo squalificato Lewis Ferguson. Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Bologna-Lecce, i convocati: fuori un difensore
news
Bologna-Lecce, i convocati: fuori un difensore
I convocati di mister Italiano per la sfida al Lecce
Portieri: Pessina, Ravaglia, Franceschelli.
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Lucumi, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castaldo (73), Castro, Odgaard, Orsolini, Rowe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA