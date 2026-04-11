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Bologna-Lecce, i convocati: fuori un difensore

Bologna-Lecce, i convocati: fuori un difensore - immagine 1
I convocati di mister Italiano per la sfida al Lecce
Redazione TuttoBolognaWeb

Oltre a Dallinga, Lykogiannis e Skorupski, si è aggiunta una assenza dell'ultima ora per domani, quando il Bologna affronterà il Lecce alle ore 18. Out Eivind Helland per sindrome influenzale. Tra i giovani della Primavera convocato ancora Castaldo per l'attacco. Assente anche lo squalificato Lewis Ferguson. Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.

Portieri: Pessina, Ravaglia, Franceschelli.

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Lucumi, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castaldo (73), Castro, Odgaard, Orsolini, Rowe.

 

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