Mercato – Il Bologna valuta il post Lucumi: piace ancora Diogo Leite

Da un lato la squalifica, dall'altro il mercato. Il Bologna deve iniziare a ragionare senza Jhon Lucumi, lo sottolinea oggi il Resto del Carlino. Il difensore colombiano sarà assente giovedì a Birmingham per squalifica, ma anche in campionato è diffidato e col Lecce potrebbe accomodarsi in panchina per evitare una assenza il 19 aprile contro la Juventus. Va ricordato, inoltre, che Lucumi tra gennaio e febbraio ha saltato quattro partite per infortunio e il Bologna ha subito 10 gol complessivi con una sola vittoria