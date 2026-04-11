Europa League, crollano le quote del Bologna

La debacle italiana ha i suoi effetti anche nella lavagna di 888sport per la conquista della coppa. Dopo la sconfitta del Dall'Ara, il Bologna affonda da 8,00 a 51,00 e proprio l'Aston Villa si conferma in “pole” per l'Europa League a 2,23, in vantaggio su Betis (6,00) e Porto (7,00) due volte vincitore del torneo.