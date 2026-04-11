Carlino – I tabloid celebrano il Bologna: “Inizio dominante”

La prestazione del Bologna e il clima del Dall'Ara hanno convinto anche i tabloid inglesi, che all'indomani della vittoria per uno a tre dell' Aston Villa hanno fatto i complimenti alla squadra rossoblù.

Come riporta il Carlino, il Sun ha rimarcato la prestazione degli uomini di Italiano, con un dominio netto nel primo tempo e sottolineando anche le giocate di Jonathan Rowe, autentica spina nel fianco dell'Aston Villa. Poi, un Dall'Ara da oltre trentamila persone e con un clima infuocato che ha strappato applausi anche dai tifosi inglesi, Il Guardian ha parlato venerdì di 'heavy atmosphere', ovvero atmosfera esaltante sui gradoni dello stadio felsineo. Il tifo rosssoblù si è fatto sentire sia in termini acustici sia in termini visivi, con la coreografia del Centro Bologna Clubs e le bandierine utilizzate in tutti i settori dello stadio. Insomma, Bologna promossa.