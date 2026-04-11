'Come buttarsi via e buttare via un’annata per una collana infinita di errori quando di uno, quando di un altro, quando di un altro ancora, che hanno infarcito anche le prestazioni più positive' scrive oggi Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport Stadio.
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Cor Sport – Il peso enorme degli errori
Sono stati gli errori, di fatto, a condannare il Bologna in questa stagione. Tanti, troppi, quasi tutti difensivi e anche i portieri non sono stati esenti. Skorupski e Ravaglia si sono alternati in porta, complice anche gli infortuni del polacco, ma a turno entrambi sono caduti in errori gravi e grossolani. Skorupski contro il Genoa e il Celtic, Ravaglia contro il Sassuolo e la Cremonese, fino all'uscita a vuoto di giovedì contro l'Aston Villa. E' una annata così, dove anche i difensori sono incappati in qualche caduta. Il Cor Sport si chiede se sia mancanza di qualità, di attenzione o semplicemente se si tratti di una annata sfortunata. Non c'è una risposta chiara, ma Claudio Beneforti ha voluto chiudere con una domanda. Non era forse meglio, ieri dopo la sfida, ritrovarsi tutti a Casteldebole per analizzare gli errori commessi in una sfida importante e decisiva. Di fatto il Bologna rischia di aver buttato una intera annata per i tre inopinati gol subiti dall'Aston Villa.
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