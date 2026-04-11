Gazzetta – La Premier vuole Rowe

Il quarto di finale di andata ha portato a Bologna gli emissari della Premier a studiare da vicino i giocatori rossoblù. Tre club presenti al Dall'Ara per seguire principalmente due talenti. Jonathan Rowe è ormai entrato nell'orbita inglese e nei primi sei mesi in Italia ha impattato alla grande, rispondendo presente e dando un senso ai 20 milioni di euro spesi dal Bologna per prelevarlo dal Marsiglia. Oggi vale più del doppio e sarà compito del Bologna provare a resistere in estate: il club rossoblù non ha intenzione di mollare. L'altro giocatore sotto osservazione giovedì sera, per Gazzetta, era Santiago Castro, fresco di rinnovo contrattuale.