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Gazzetta – La Premier vuole Rowe

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Gli emissari della Premier League hanno seguito Jonathan Rowe
Redazione TuttoBolognaWeb

Un'altra grande prestazione. Pure Unai Emery ha dovuto ammettere le difficoltà incontrate dall'Aston Villa nel tentativo di limitarlo. Jonathan Rowe si è preso il Bologna, ma anche acceso le luci del mercato su di lui.

Il quarto di finale di andata ha portato a Bologna gli emissari della Premier a studiare da vicino i giocatori rossoblù. Tre club presenti al Dall'Ara per seguire principalmente due talenti. Jonathan Rowe è ormai entrato nell'orbita inglese e nei primi sei mesi in Italia ha impattato alla grande, rispondendo presente e dando un senso ai 20 milioni di euro spesi dal Bologna per prelevarlo dal Marsiglia. Oggi vale più del doppio e sarà compito del Bologna provare a resistere in estate: il club rossoblù non ha intenzione di mollare. L'altro giocatore sotto osservazione giovedì sera, per Gazzetta, era Santiago Castro, fresco di rinnovo contrattuale.

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