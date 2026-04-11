Cor Sport – Italiano resta. Bologna ottimista

Il messaggio del dirigente dopo il ko contro l'Aston Villa: si va avanti insieme. Fenucci parla chiaro 'siamo soddisfatti e fiduciosi, Vincenzo ha un altro anno di contratto'. Per l'Ad la sconfitta contro l'Aston Villa è stata immeritata, ma il Bologna gioca un calcio europeo e c'è soddisfazione per il lavoro dell'allenatore, che ha contratto fino al 2027. Per il Bologna sarà ancora lui il tecnico in panchina. E in caso di mancata Europa? Il Bologna non vuole abbassare l'asticella. 'Calerebbero i ricavi, è intuitivo, ma l'ambizione del club no. Vogliamo mantenere la continuità con le ultime stagioni', la risposta di Fenucci. Poi c'è il campionato, dove l'obiettivo è arrivare ottavi e saltare il turno preliminare di Coppa Italia.