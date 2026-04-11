Cor Bo – E’ quasi magia Johnny: Rowe nel mirino della Premier

Anche il Corriere di Bologna oggi si sofferma sull'importanza di Jonathan Rowe nello scacchiere del Bologna. L'esterno inglese anche contro l' Aston Villa è stato il migliore in campo e le sue prestazioni nel 2026 hanno fatto svegliare il mercato della Premier.

Tutte le azioni pericolose del Bologna sono passate dai piedi di Johnny e i quarti di finale di Europa League hanno dato ancora maggior risalto a Rowe che ora potrebbe anche entrare nel giro della nazionale in ottica mondiali. Ma attenzione al mercato, sottolinea il Corriere di Bologna. Proprio l'Aston Villa potrebbe metterlo nel mirino, perché in estate c'è il rischio della cessione di Rogers, per circa 80 milioni, verso l'Arsenal, e i villans avrebbero le risorse per assaltare Rowe e rimanere dentro i paletti del fair play finanziario. Ma dopo la partita di giovedì altre squadre inglesi approcceranno il ragazzo in estate. Il Bologna è avvisato.