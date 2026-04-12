Il Corriere dello Sport Stadio di oggi apre in prima pagina con Jens Odgaard, che oggi contro il Lecce potrebbe essere utilizzato da centravanti per far rifiatare Santi Castro.
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Cor Sport – Il falso Jens: Odgaard centravanti
Una mossa a sorpresa per battere il Lecce, il danese falso nueve: Dallinga è ancora infortunato e Castro ha bisogno di riposare dopo le fatiche di coppa, spazio a Jens. Il ritorno di Birmingham all'orizzonte suggerirebbe una gestione da parte dell'argentino, ma Odgaard non è un centravanti puro e di solito ama partire alle spalle. 'Si torna sempre là dove si è stati bene. E Jens Odgaard da prima punta se l’è goduta. Ci ha giocato per metà carriera, costruendosi un’identità offensiva fatta di attacchi alla profondità' scrive Dario Cervellati. Nel tridente, inoltre, spazio a Orsolini e Cambiaghi al posto di Berna e Rowe, mentre in difesa dovrebbe toccare a Lucumi che è squalificato giovedì con il ritorno di Vitik al fianco.
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