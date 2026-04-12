Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Cor Sport – Il falso Jens: Odgaard centravanti

news

Cor Sport – Il falso Jens: Odgaard centravanti

Cor Sport – Il falso Jens: Odgaard centravanti - immagine 1
Odgaard potrebbe avere una chance di giocare titolare
Redazione TuttoBolognaWeb

Il Corriere dello Sport Stadio di oggi apre in prima pagina con Jens Odgaard, che oggi contro il Lecce potrebbe essere utilizzato da centravanti per far rifiatare Santi Castro.

Una mossa a sorpresa per battere il Lecce, il danese falso nueve: Dallinga è ancora infortunato e Castro ha bisogno di riposare dopo le fatiche di coppa, spazio a Jens. Il ritorno di Birmingham all'orizzonte suggerirebbe una gestione da parte dell'argentino, ma Odgaard non è un centravanti puro e di solito ama partire alle spalle. 'Si torna sempre là dove si è stati bene. E Jens Odgaard da prima punta se l’è goduta. Ci ha giocato per metà carriera, costruendosi un’identità offensiva fatta di attacchi alla profondità' scrive Dario Cervellati. Nel tridente, inoltre, spazio a Orsolini e Cambiaghi al posto di Berna e Rowe, mentre in difesa dovrebbe toccare a Lucumi che è squalificato giovedì con il ritorno di Vitik al fianco.

Leggi anche
Bologna-Lecce, doppia diretta tv
Bologna-Lecce, le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA