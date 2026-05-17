Gazzetta – Ederson e Rowe, ultimo regalo: poi la Premier?

Ederson e Rowe nel mirino della Premier: sarà cessione estiva?

Ederson da una parte, Rowe dall'altra. Due grandi giocatori che potrebbero essere agli ultimi balli con le rispettive maglie. Il brasiliano per tanti anni è stato perno del centrocampo dell'Atalanta, mentre l'inglese ha sostituito egregiamente Dan Ndoye e potrebbe essere la mossa in uscita del Bologna in estate.

Su entrambi c'è la Premier League, il mercato più ricco e al quale è difficile dire di no, soprattutto quando vengono mossi tanti soldi. Su Ederson da tempo c'è il Manchester United, ma Percassi ha detto che offerte ufficiali non ne sono ancora arrivate. Su Rowe su piombate invece Chelsea e Aston Villa che possono promettere un ingaggio più che raddoppiato. Oggi si sfidano per cercare di dare l'ultimo regalo alle rispettive squadre, ma solo una delle due andrà in Conference. Poi sarà Premier League?