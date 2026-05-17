Cor Sport – Il futuro di Italiano dipende dalle offerte

'Parli con quelli del Bologna e ti raccontano che il valzer degli allenatori non li riguarda, perché il Bologna l’allenatore ce l’ha già e si chiama Vincenzo Italiano ' scrive Claudio Beneforti su Stadio.

Il tecnico rossoblù, ed è un aspetto importante, ha contratto fino al 2027 e in ogni conferenza stampa ha parlato del futuro e del colloquio imminente con il club, non mettendo in discussione la sua permanenza, ma è realmente così? Per Stadio, c'è la sensazione che a fronte di una proposta di un club importante come Milan, Atalanta o Napoli gli scenari potrebbero cambiare. Resta da capire se uno degli interessamenti per Italiano diventerà concreto con una offerta importante, ma conteranno anche le tempistiche perché il contratto che lega il tecnico e il Bologna porterà il club a impuntarsi nel caso in cui i tempi dovessero diventare troppo lunghi.