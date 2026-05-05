Gazzetta – Bologna sempre più Italiano. Ma occhio a Rowe e Castro che…

L'incontro tra Vincenzo Italiano e la società sarà questa settimana. Oltre alla sfida col Napoli l'allenatore dovrà anche affrontare il discorso futuro e capire le intenzioni della società. Fenucci è stato chiaro e ha ribadito come il Bologna voglia mantenere il passo delle big e l'intenzione di andare avanti con Italiano. Inoltre, nel contratto dell'allenatore rossoblù non c'è alcuna clausola legata ad un'eventuale chiamata di una big. Il tecnico fra l'altro ha aperto molto ad un futuro insieme domenica pomeriggio, ribadendo a più riprese l'intenzione di regalare ai tifosi rossoblù nuove gioie ed emozioni