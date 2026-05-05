Cor Sport – Italiano pronto a continuare a Bologna: dipende da Saputo

Italiano ha contratto fino al 2027 ma chiede una squadra competitiva per poter tornare in Europa, presto un vertice a Casteldebole tra presidente e allenatore per delineare il futuro: sul banco anche il calo degli introiti a causa dell'esclusione dalle coppe, un fattore che potrebbe allungare i tempi della risalita. 'I pensieri esternati da Italiano alla fine di Bologna-Cagliari vanno letti come una sua apertura nei confronti del Bologna' sottolinea oggi Claudio Beneforti e tutto passa dalle linee guida che Saputo illustrerà al capo azienda Claudio Fenucci sulle prospettive e il budget per la prossima stagione. Italiano, in sintesi, pretende garanzie. Anche la piazza, scrive Stadio, merita tutta la chiarezza possibile.